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Νέες προκλήσεις από τουρκικά αεροσκάφη στο Αιγαίο – Δώδεκα παραβιάσεις σε μια μέρα

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τουρκικο μαχητικό

Σε 12 παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών προχώρησαν  την Τετάρτη τουρκικά αεροσκάφη σε βορειοανατολικό και κεντρικό Αιγαίο.

Τα τουρκικά αεροσκάφη (10 F-16 που πετούσαν σε πέντε σχηματισμούς των δύο και δύο ακόμη F-4 που πετούσαν επίσης σε σχηματισμό) προέβησαν επίσης σε εννέα παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών.

Δύο τουρκικά μαχητικά ήταν οπλισμένα.
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https://www.dimokratiki.gr/15-11-2018/nees-prokliseis-apo-toyrkika-aeroskafi-sto-aigaio-dodeka-paraviaseis-se-mia-mera/

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