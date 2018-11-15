Νέες προκλήσεις από τουρκικά αεροσκάφη στο Αιγαίο – Δώδεκα παραβιάσεις σε μια μέρα

Σε 12 παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών προχώρησαν την Τετάρτη τουρκικά αεροσκάφη σε βορειοανατολικό και κεντρικό Αιγαίο.
Τα τουρκικά αεροσκάφη (10 F-16 που πετούσαν σε πέντε σχηματισμούς των δύο και δύο ακόμη F-4 που πετούσαν επίσης σε σχηματισμό) προέβησαν επίσης σε εννέα παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών.
Δύο τουρκικά μαχητικά ήταν οπλισμένα.
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