Νέες προκλήσεις από τουρκικά αεροσκάφη στο Αιγαίο – Δώδεκα παραβιάσεις σε μια μέρα

Σε 12 παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών προχώρησαν την Τετάρτη τουρκικά αεροσκάφη σε βορειοανατολικό και κεντρικό Αιγαίο.

Τα τουρκικά αεροσκάφη (10 F-16 που πετούσαν σε πέντε σχηματισμούς των δύο και δύο ακόμη F-4 που πετούσαν επίσης σε σχηματισμό) προέβησαν επίσης σε εννέα παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών.