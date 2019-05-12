Στον «αέρα» δύο ακόμα προεκλογικά σποτ της ΝΔ

Στον «αέρα» βρίσκεται είναι από την Κυριακή τα δύο νέα προεκλογικά σποτ της Νέας Δημοκρατίας για της εκλογές του Μαΐου.
Στην τελική ευθεία για την κρίσιμη μάχη των ευρωεκλογών, το πρώτο από τα δύο νέα σποτ του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης εστιάζει στα «κλειδιά» της μείωσης των φόρων, της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας και της ασφάλειας των πολιτών.
Κεντρικό μήνυμα του «γαλάζιου» προεκλογικού σποτ είναι «πολιτική αλλαγή τώρα».
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