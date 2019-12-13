Βραδυφλεγής βόμβα για την οικονομία το δημογραφικό

Στην Ελλάδα, για όγδοη συνεχόμενη χρονιά, ο αριθμός των γεννήσεων είναι μικρότερος από τον αριθμό των θανάτων. Μόνο μεταξύ 2011 και 2015 ο πληθυσμός της χώρας μας μειώθηκε από 11,2 σε 10,8 εκατομμύρια και η εκτίμηση για το 2050 είναι πως θα πέσει στα 8,3 εκατομμύρια. Ταυτόχρονα, από 2,4 παιδιά στο παρελθόν σήμερα γεννιούνται 1,35 παιδιά ανά γυναίκα.

Η βόμβα της γήρανσης του πληθυσμού και της υπογεννητικότητας έχει ήδη πυροδοτηθεί, και οι ειδικοί, όπως καταγράφηκε και κατά το συνέδριο του Economist σε συνεργασία με τη HOPEgenesis για τη δημογραφική κρίση στην Ελλάδα που τελέστηκε υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλοπούλου, παρουσίασαν στοιχεία-φωτιά και ξεκαθάρισαν ότι απαιτούνται άμεσες λύσεις, οι οποίες μάλιστα σε ορισμένα θέματα όπως το μεταναστευτικό, είναι δύσκολες πολιτικά.

Ο σύμβουλος έκδοσης του Economist Τζον Αντριους, θέτοντας το πλαίσιο της συζήτησης, υπογράμμισε ότι η μείωση των γεννήσεων σε ολόκληρη την Ευρώπη οδηγεί στην ανάγκη για περισσότερες συντάξεις άρα και περισσότερους φόρους. Επίσης, όλες οι ευρωπαϊκές κοινωνίες χρειάζονται περισσότερους μετανάστες, ένα θέμα που το χαρακτήρισε ιδιαίτερα δύσκολο πολιτικά. Αναφερόμενος δε, στην Ελλάδα, προσέθεσε και το πρόβλημα του brain drain.

Στοιχεία-φωτιά για τη δημογραφική γήρανση που απειλεί τις εργασιακές σχέσεις, το ασφαλιστικό αλλά και την οικονομία γενικότερα έδωσε από το βήμα του συνεδρίου ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης, επισημαίνοντας ότι από το 2011 ο πληθυσμός της Ελλάδας μειώνεται. Και γερνάει, καθώς σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του ΟΟΣΑ, ο λόγος της ηλικιακής ομάδας άνω των 65 ετών προς την ηλικιακή ομάδα 20-64 ετών έχει αυξηθεί τα τελευταία 40 χρόνια από το 20% στο 31%. Και το 2060 θα έχει σχεδόν διπλασιαστεί στο 58%. Η Ελλάδα, μάλιστα, είναι μία από τις χώρες με δημογραφικό προφίλ με δυσμενή πρόγνωση, καθώς μέχρι το 2060 ο προβλεπόμενος πληθυσμός σε ηλικία 20-64 ετών θα έχει συρρικνωθεί στην Ελλάδα κατά 35%.

«Οι Ελληνες θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι είμαστε πολύ λίγοι», ανέφερε ο υπουργός Εσωτερικών Παναγιώτης Θεοδωρικάκος, μιλώντας για την ανάγκη εθνικής στρατηγικής με προαπαιτούμενο τη συναίνεση, ενώ ο διευθυντής σύνταξης της διαΝΕΟσις Θοδωρής Γεωργακόπουλος επεσήμανε πως ανεπτυγμένες χώρες που αντιμετωπίζουν το πρόβλημα «εδώ και πολλά χρόνια» ακολουθούν ενεργητικές πολιτικές προσέλκυσης ανθρώπων από άλλες χώρες του κόσμου.

ΠΗΓΉ kathimerini.gr

ΡΟΥΛΑ ΣΑΛΟΥΡΟΥ