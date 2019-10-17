Προετοιμάζουν κινητοποιήσεις εργαστήρια, διαγνωστικά και γιατροί

Δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο να προβούν σε νέες κινητοποιήσεις το επόμενο διάστημα οι επιχειρήσεις πρωτοβάθμιας φροντίδας, που επαναλαμβάνουν πως το μέτρο των αυτόματων επιστροφών που επιβάλλεται στους παρόχους που εξυπηρετούν ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ (μηχανισμός clawback), ώστε να καλύπτεται η διαφορά ανάμεσα στο κλειστό δημόσιο προϋπολογισμό και τις πραγματικές δαπάνες, έχει εξαντλήσει τα όρια της βιωσιμότητάς τους.

Ήδη πραγματοποιήθηκε ευρεία σύσκεψη της ολομέλειας του συντονιστικού οργάνου των ιδιωτικών Φορέων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στα γραφεία του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών.

Όπως σημειώνουν οι εκπρόσωποι του κλάδου, αντικείμενο της σύσκεψης ήταν τα σοβαρά προβλήματα της αγοράς που απειλείται με οικονομική καταστροφή, λόγω των εισπρακτικών μέτρων που έχουν επιβληθεί, ενώ παράλληλα συζητήθηκαν περαιτέρω ενέργειες για τη διεκδίκηση των αιτημάτων τους. Τονίστηκε ότι ο κλάδος έχει περιέλθει σε αδιέξοδο και το επόμενο χρονικό διάστημα αναμένεται να ληφθούν αποφάσεις για περαιτέρω ενέργειες.

Σημειώνεται πως ο μηχανισμός αυτόματων επιστροφών, που επιβλήθηκε για υπάρχει όριο στα ετήσια κονδύλια για τις παροχές της υγείας και ισχύει ήδη από το 2013, έχει επεκταθεί μέχρι και το 2021 με το περσινό πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών για την ολοκλήρωση της συμφωνία δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών ρυθμίσεων για να κλείσει η τέταρτη αξιολόγηση.

Υπενθυμίζεται πως το καλοκαίρι τα εργαστήρια και οι διαγνωστικές μονάδες είχαν προχωρήσει σε αναστολή της εκτέλεσης εξετάσεων. Σύμφωνα με τους εκπροσώπους των κέντρων, ο κλάδος καταγράφει ζημίες που κυμαίνονται από 20% έως 70% και ξεπερνούν το 45%.

Μόνο για το 2018, το ύψος της υπέρβασης σε σχέση με το πλαφόν στον προϋπολογισμό του ΕΟΠΥΥ που καλούνται να πληρώσουν τα διαγνωστικά και τα εργαστήρια φτάνουν τα 110 εκατ. ευρώ. Παράλληλα οι επιχειρήσεις επιβαρύνονται με αναγκαστικές εκπτώσεις (rebate).

Στη σύσκεψη στα γραφεία του ΙΣΑ μεταξύ άλλων συμμετείχα τα σωματεία Ιδιωτικής Πρωτοβάθμιας Υγείας, Κλινικοεργαστηριακών Ειδικοτήτων, ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ιατρικών Διαγνωστικών Κέντρων και η Πανελλήνια Ένωση Ιδιωτικών Ιατρικών Εταιριών και Πολυϊατρείων, αλλά και ενώσεις ιατρών και εκπρόσωποι από μεγάλες διαγνωστικές μονάδες.

Στις αρχές του μήνα άλλωστε είχε πραγματοποιηθεί συνάντηση με τον υπουργό Υγείας Β. Κικίλια και τον υφυπουργό Β. Κοντοζαμάνη, όπου παρουσιάστηκαν τα προβλήματα του κλάδου.

Στα αιτήματα που τέθηκαν υπόψη των υπουργών περιλαμβάνονταν η κατάργηση του clawback, οι συμβάσεις οικογενειακών γιατρών, η ρύθμιση για 120 δόσεις για clawback παλαιών και νέων οφειλών, να υπάρξει ξεχωριστός κωδικός πληρωμής νέων εξετάσεων, αλλά και κεντρικό μηνιαίο πλαφόν πέραν του οποίου όποιο παραπεμπτικό εκδίδεται να εκτελείται στον δημόσιο τομέα χωρίς να είναι υποχρεωτική η εκτέλεση του από τους ιδιωτικούς φορείς πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους της πρωτοβάθμιας φροντίδας, η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας δεσμεύθηκε ότι θα εξετάσει τα ζητήματα που τέθηκαν και το επόμενο χρονικό διάστημα θα γίνει νέα συνάντηση .

πηγή capital.gr

Βίκυ Κουρλιμπίνη