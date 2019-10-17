Η κανονιοφόρος «Μαχητής» στην Αστυπάλαια για την παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας περίθαλψης σε κατοίκους

Νέα περιοδεία σε ακριτικά νησιά του Αιγαίου ξεκινά η κανονιοφόρος «Μαχητής» στις 24 Οκτωβρίου προκειμένου να παράσχει υπηρεσίες πρωτοβάθμιας περίθαλψης στους κατοίκους τους.

Συγκεκριμένα η κανονιοφόρος έχει προγραμματισθεί να βρίσκεται:

24-25 Οκτωβρίου στα Ψαρά,

26-27 Οκτωβρίου στην Ικαρία,

28 Οκτωβρίου στην Αστυπάλαια,

29 Οκτωβρίου στην Αμοργό και

30 Οκτωβρίου στην Ηρακλειά.

Στο πλοίο επιβαίνει διακλαδική υγειονομική ομάδα, αποτελούμενη από ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό διαφόρων ειδικοτήτων (ακτινολόγο, καρδιολόγο, νευρολόγο, οδοντίατρο, ουρολόγο, παθολόγο, παιδίατρο και χειρουργό).

πηγή newpost.gr