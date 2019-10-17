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Η κανονιοφόρος «Μαχητής» στην Αστυπάλαια για την παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας περίθαλψης σε κατοίκους

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Νέα περιοδεία σε ακριτικά νησιά του Αιγαίου ξεκινά η κανονιοφόρος «Μαχητής» στις 24 Οκτωβρίου προκειμένου να παράσχει υπηρεσίες πρωτοβάθμιας περίθαλψης στους κατοίκους τους.

Συγκεκριμένα η κανονιοφόρος έχει προγραμματισθεί να βρίσκεται:

  • 24-25 Οκτωβρίου στα Ψαρά,
  • 26-27 Οκτωβρίου στην Ικαρία,
  • 28 Οκτωβρίου στην Αστυπάλαια,
  • 29 Οκτωβρίου στην Αμοργό και
  • 30 Οκτωβρίου στην Ηρακλειά.

Στο πλοίο επιβαίνει διακλαδική υγειονομική ομάδα, αποτελούμενη από ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό διαφόρων ειδικοτήτων (ακτινολόγο, καρδιολόγο, νευρολόγο, οδοντίατρο, ουρολόγο, παθολόγο, παιδίατρο και χειρουργό).

πηγή newpost.gr

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https://www.dimokratiki.gr/17-10-2019/i-kanonioforos-machitis-stin-astypalaia-gia-tin-parochi-ypiresion-protovathmias-perithalpsis-se-katoikoys/

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