Προς 3μηνη παράταση η Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας

Για άλλους τρεις μήνες και συγκεκριμένα έως το Μάρτιο του 2020 αναμένεται να παραταθεί η ισχύς της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του Capital.gr.

Και αυτό γιατί η ΓΣΕΕ δεν έχει ακόμα καταφέρει να εκλέξει προεδρείο, λόγω αντιδράσεων στο εσωτερικό του συνδικαλιστικού κινήματος. Έτσι λειτουργεί με προσωρινή διοίκηση.

Η διοίκηση, όμως, αυτή δεν έχει τη δικαιοδοσία να υπογράψει νέα Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας με τους άλλους κοινωνικούς εταίρους, δηλαδή το ΣΕΒ, την ΕΣΕΕ, τη ΓΣΕΒΕΕ και το ΣΕΤΕ.

Η υφιστάμενη Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, κανονικά, είχε λήξει τον περασμένο Μάρτιο.

Ωστόσο, με διάταξη του Υπουργού Εργασίας, Γιάννη Βρούτση, παρατάθηκε η ισχύς της έως το τέλος του τρέχοντος μηνός.

Έως τότε θα έπρεπε, οι κοινωνικοί εταίροι να καταλήξουν σε μία νέα Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, κάτι όμως που λόγω της “εμπλοκής” στην εκλογή νέας ηγεσίας στη ΓΣΕΕ είναι αδύνατο.

Συνδικαλιστικές πηγές του Capital.gr αναφέρουν πως έως τα τέλη Ιανουαρίου 2020, θα μπορέσει να εκλεγεί νέα διοίκηση στη ΓΣΕΕ. Έτσι η κορυφαία συνδικαλιστική οργάνωση των εργαζομένων θα μπορέσει να συμμετάσχει στις διαπραγματεύσεις για την υπογραφή της νέας Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, η οποία θα ισχύσει έως το Δεκέμβριο του 2020.

Ένα από τα κομβικά στοιχεία της νέας Εθνικής Συλλογικής Σύμβασης θα είναι και η συνέχιση των διεργασιών για την ίδρυση ενός ταμείου προαιρετικής επαγγελματικής ασφάλισης για τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα, την οποία έχουν ήδη αποφασίσει οι κοινωνικοί εταίροι.

Πληροφορίες του Capital.gr αναφέρουν πως βρίσκεται σε εξέλιξη αναλογιστική μελέτη, ενώ το όλο εγχείρημα θα εξαρτηθεί και από τις τελικές αποφάσεις της κυβέρνησης σε σχέση με την σύσταση ή μη ενός τομέα επικουρικής ασφάλισης με κεφαλαιοποιητικό σύστημα για τους νέους ασφαλισμένους από το 2021.

Πέραν της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, η ΓΣΕΕ, αφού ξεπεράσει την “εμπλοκή” στην εκλογή ηγεσίας, θα πρέπει να συμμετάσχει, στη διαβούλευση την οποία θα οργανώσει το Υπ. Εργασίας μετά το Φεβρουάριο του 2020, σε σχέση με τον ανακαθορισμό του κατώτατου μισθού ο οποίος θα ισχύσει από τον Ιούλιο του 2020.

Συγκεκριμένα, η ΓΣΕΕ, μαζί με τους άλλους κοινωνικούς εταίρους , καθώς εμπειρογνώμονες από το ΚΕΠΕ, τον ΙΟΒΕ, την ΤτΕ κλπ. θα πρέπει, μετά από πρόσκληση του Υπ. Εργασίας, να προτείνουν το ύψος που πρέπει να έχει ο εθνικός κατώτατος μισθός.

Οι αποφάσεις, όμως, θα ληφθούν, από το Υπουργικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις στην ελληνική οικονομία, αλλά και τις συνέπειες τις οποίες θα έχει η όποια μεταβολή στο μισθό αυτό. Πριν τις αποφάσεις της κυβέρνησης, θα υπάρξει αξιολόγηση των επιπτώσεων της αύξησης την οποία αποφάσισε η προηγούμενη κυβέρνηση (σ.σ. 10,9%, το Φεβρουάριο του 2019), στη βάση έκθεσης που έχει αναλάβει η Παγκόσμια Τράπεζα.

ΠΗΓΉ capital.gr

Του Δημήτρη Κατσαγάνη