Ντοκιμαντέρ για το σχέδιο δολοφονίας του Καραμανλή στη ρωσική τηλεόραση – ΒΙΝΤΕΟ

Ντοκιμαντέρ στο οποίο αποκαλύπτεται σχέδιο δολοφονίας του πρώην πρωθυπουργού, Κώστα Καραμανλή, πρόβαλε η ρωσική κρατική τηλεόραση. Η έρευνα που δημοσιοποιήθηκε μέσω του δελτίου ειδήσεων του ρωσικού κρατικού καναλιού, υποστηρίζει πως το 2009 η ρωσική FSB αποκάλυψε συνομιλία πρακτόρων της CIA για την «εξουδετέρωση» του πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή από το αξίωμα του, καθώς και τον επικείμενο θάνατο του.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο ντοκιμαντέρ, στο σχέδιο συμμετείχαν τουλάχιστον επτά τρομοκρατικές ομάδες, εκ των οποίων οι τρεις ειδικεύονταν σε κλοπές και απαγωγές εύπορων επιχειρηματιών, ενώ τέσσερις ομάδες ήταν υπεύθυνες για την οργάνωση του χάους των δρόμων.

Μάλιστα, οι Ρώσοι που επιμελήθηκαν το βίντεο παρομοιάζουν το σχέδιο δολοφονίας του Κώστα Καραμανλή με ένα πολιτικό θρίλερ που θυμίζει τις ιστορίες του John Le Carre και του Ian Fleming και υπογραμμίζει: «Στην εξωτερική πολιτική του, προσπαθεί να έρθει πιο κοντά στη Ρωσία σε πολλές καίριες κατευθύνσεις. Από την αύξηση του όγκου των συναλλαγών μέχρι την αγορά όπλων. Ο τότε Έλληνας πρωθυπουργός αποκάλεσε τον Βλαντιμίρ Πούτιν «φίλο του» και η Μόσχα ήταν πλέον στρατηγικός συνεργάτης του.

Αλλά το κύριο θέμα ήταν ο τομέας της ενέργειας και ο Καραμανλής υποστήριξε τη συμμετοχή της Ελλάδας στον αγωγό Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολη και στον αγωγό South Stream. Αυτός ήταν ένας αγωγός φυσικού αερίου για τη μεταφορά ρωσικού πετρελαίου και φυσικού αερίου στη Νότια και Κεντρική Ευρώπη».

Δείτε το ντοκιμαντέρ:

enikos.gr