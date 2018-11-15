Απειλές πολέμου ξανά από Τσαβούσογλου για τα 12 ναυτικά μίλια στο Αιγαίο

Ο Τούρκος ΥΠΕΞ Μελβούτ Τσαβούσογλου δέχτηκε επίθεση από κεμαλιστές βουλευτές που τη γνωστή ακραία ρητορική περί “18 νησιών που έχουν κατακτήσει οι Έλληνες”
Ο Τούρκος ΥΠΕΞ Μ.Τσαβούσογλου μιλώντας στην επιτροπή προϋπολογισμού της Βουλής μίλησε για τα χωρικά ύδατα στο Αιγαίο και το αναφαίρετο δικαίωμα της Ελλάδας να τα επεκτείνει στα 12 ναυτικά μίλια. Συγκεκριμένα είπε ότι αυτό το θέμα “μπορεί να λυθεί νομικά κι αν δεν γίνει αυτό υπάρχει κι άλλη επιλογή”.
Ο κ.Τσαβούσογλου δεν είπε ποια είναι η άλλη επιλογή αλλά είναι προφανές ότι άφησε να αιωρείται η απειλή μιας ελληνοτουρκικής αντιπαράθεσης που μπορεί να ξεκινά από ένα θερμό επεισόδιο και είναι άγνωστο που μπορεί να φθάσει.
Ο κ. Τσαβούσογλου δέχτηκε επίθεση από κεμαλιστές βουλευτές που επανέφεραν το γνωστό παραμύθι περί “18 νησιών που έχουν κατακτήσει οι Έλληνες”! Ο Τσαβούσογλου… αμυνόμενος έφθασε στο σημείο να απειλεί ξανά με πολέμους και θερμά επεισόδια.
Ο Ερντογάν, ο Τσαβούσογλου και οποιοσδήποτε άλλος από την Τουρκία μπορούν να λένε ότι θέλουν. Το ζητούμενο για εμάς ήταν και παραμένει πως θα αντιμετωπίσουμε τις διαρκώς κλιμακούμενες απειλές.
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