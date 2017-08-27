Άμεση κινητοποίηση του μηχανισμού της Περιφέρειας για την κατάσβεσή της πυρκαγιάς σε Βάτι-Προφύλια

Υπό έλεγχο τέθηκε λίγη ώρα μετά τα μεσάνυχτα η φωτιά που ξέσπασε στις 8:30 μμ του Σαββάτου, στην περιοχή Βατίου και Προφύλιας, στο νησί της Ρόδου.

Η κινητοποίηση ολόκληρου του μηχανισμού της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ήταν άμεση για την κατάσβεση της φωτιάς που εκδηλώθηκε σε δασική περιοχή.

Στον τόπο του συμβάντος βρέθηκε από την πρώτη στιγμή ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Επιχειρησιακής Ετοιμότητας, Χρήστος Ευστρατίου, ο οποίος σε συνεννόηση με την Πυροσβεστική Υπηρεσία Ρόδου, συντόνισε την παρέμβαση της ΕΤΑΙΠΡΟΦΥΚΑ και των μηχανημάτων έργων της Περιφέρειας.

Επίσης, η Περιφέρεια συνέδραμε τις εθελοντικές πυροσβεστικές ομάδες, παρέχοντας καύσιμα για τα οχήματά τους καθώς και τρόφιμα για όσους επιχειρούν στον τόπο της πυρκαγιάς.

Οι δυνάμεις πυρόσβεσης θα παραμείνουν στην περιοχή για όσο χρειαστεί μέχρι την πλήρη κατάσβεση της φωτιάς και την αποτροπή τυχόν αναζωπυρώσεων.